Der Brexit wird vielleicht verschoben

Großbritannien will die EU verlassen.Das soll am 29. März passieren.Aber vielleicht verlässt Großbritanniendie EU erst am 24. Mai.Das überlegt die britische Regierung,schreibt die Zeitung Daily Mail.Denn für den Austritt aus der EU muss diebritische Regierung viele Gesetze ändern.Und das geht sich bis 29. März vielleichtnicht mehr aus, schreibt die Daily Mail.Theresa May ist diebritische Premier-Ministerin.Sie redet am Donnerstag wiedermit der EU über den Brexit.