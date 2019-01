Briten wollen neuen Vertrag zum Brexit

Großbritannien will die EUam 29. März verlassen.Vor einiger Zeit haben sichdie EU und Großbritannien aufeinen Vertrag zum Brexit geeinigt.Theresa May ist die Regierungs-Chefinvon Großbritannien.Sie will den Vertrag nun neu verhandeln.Dafür braucht May die Zustimmungvom britischen Parlament.Die Zustimmung bekam sie am Dienstagabend. Aber die EU will nicht neu verhandeln.