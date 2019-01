Leichtere Angaben für die Zentralmatura in Österreich

Viele Schüler in Österreich haben letztes Jahr haben die Zentralmatura in Mathematik nicht geschafft. Deswegen hat die Regierung das Benotungs-System der Matura geändert. Das erklärte Bildungs-Minister Heinz Faßmann am Montag. Durch die Änderungen sollen Matura-Schüler mehr Chancen haben, die Matura zu bestehen. Zum Beispiel werden Prüfungsangaben kürzer und einfacher. Die Änderung gelten bereits ab 8. Mai. Da findet die nächste Zentral-Matura in Mathematik statt.