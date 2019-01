Eine Frau wurde in Niederösterreich von ihrem Ehemann erstochen

In Niederösterreich ist eine Frauvon ihrem Ehemann erstochen worden.Die Tat passierte am Montag auf einem Parkplatz in der Stadt Tulln.Der Ehemann stach seiner Fraumit einem Dolch in den Hals.Ihr konnte nicht mehr geholfen werden.Sie starb noch auf dem Parkplatz.Der Ehemann hat diese Tatam Dienstag zugegeben.Damit wurden heuer in Österreich bereits 5 Frauen getötet.