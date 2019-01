Das britische Parlament lehnte den Brexit-Vertrag mit der EU ab

Großbritannien will die EUam 29. März verlassen.Vor einigen Wochen haben sichdie EU und Großbritannien aufeinen Vertrag zum Brexit geeinigt.Nun stimmte das britische Parlamentüber diesen Vertrag ab.Eine sehr große Mehrheit stimmtegegen den Vertrag mit der EU.Man weiß noch nicht,wie es jetzt weiter geht.Theresa May ist die Premierministerinvon Großbritannien.Sie will dem Parlament am Montageinen neuen Plan vorlegen.