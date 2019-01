Weiterhin große Lawinengefahr in Österreich

Die Lawinengefahr in Österreich ist auch am Mittwoch groß geblieben. Obwohl die starken Schneefälle vorerst vorbei sind, herrscht in manchen Teilen von Österreich noch große Lawinengefahr. Viele Orte sind aber wieder mit dem Auto erreichbar. Am Donnerstag soll das Wetter besser werden. Für Wintersportler ist es aber nach wie vor gefährlich. Sie sollten nur auf den gesicherten Pisten fahren.