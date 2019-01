An vielen Orten in Österreich herrscht Lawinengefahr

In den Bergen in Österreichhat es sehr viel geschneit.Deshalb gibt es an vielen Ortengroße Lawinengefahr.In Salzburg, Oberösterreich undin der Steiermark gibt esdie höchste Warnstufe für Lawinen.Auch in Tirol und Vorarlbergschneit es noch stark.Viele Orte sind nicht mehrmit dem Auto erreichbar.