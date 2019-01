Lawinengefahr an vielen Orten in Österreichs Bergen

An vielen Orten in Österreichs Bergen herrscht weiter große Lawinengefahr. In Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark gibt es die höchste Warnstufe 5. Auch in Tirol und Vorarlberg schneite es sehr stark. Noch immer können viele Orte nicht über die vom Schnee blockierten Straßen erreicht werden. Wann sich das Wetter bessern wird, ist noch nicht klar.