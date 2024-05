Seit Dezember letzten Jahres war die Silberdistel auf der Suche nach Projekten, die den Naturschutz und die Artenvielfalt in den Fokus rücken. Am Mittwochabend, just am internationalen Tag der Biodiversität, durften sich fünf Sieger mit Pokal und Urkunde schmücken. Auserkoren wurden die Gewinnerinnen und Gewinner dabei in vier Kategorien. Zudem überreichte die Gründerin des Preises Marianne Graf auch in diesem Jahr einen Ehrenpreis für ein außergewöhnliches Engagement für die Natur. „Seit vier Jahren stapfen wir mit dem Biodiversitätspreis vor, heuer wird er zum ersten Mal auch in Kärnten vergeben“, erzählt sie stolz.