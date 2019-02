Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die verantwortungsvolle Tätigkeit der Schulwegsicherung nahm in Kärnten vor bereits mehr als 50 Jahren ihren Anfang und trägt einen wesentlichen Beitrag zur täglichen Sicherheit von Schulkindern auf ihrem Schulweg bei. Diese ehrenamtliche Aufgabe hat zu Recht viel Lob und Anerkennung verdient, denn wer anderen im Straßenverkehr hilft zeigt soziales und gesellschaftliches Engagement.

Nun ist es an der Zeit, den zahlreichen Kärntner Schülerlotsen und Schulwegspolizisten ein großes Dankeschön auszusprechen. Im Rahmen der Kampagne „Schülerlotsen in Kärnten. Sicherheit ist Ehrensache“ des Amtes der Kärntner Landesregierung suchen wir nun via Voting die drei beliebtesten Schülerlotsen oder Schulwegspolizisten Kärntens.

Daher ersuchen wir um eure tatkräftige Unterstützung beim Voting. Ganz wichtig wäre es auch, diesen Aufruf an Familie, Freunde & Kollegen weiter zu leiten, damit möglichst viele abstimmen. Mach auch du mit beim Voting, indem du deinen liebsten Schülerlotsen oder Schulwegspolizisten mit deiner Stimme unterstützt! Ende Feber werden die Sieger des Votings, als beliebteste Schülerlotsen bzs. Schulwegspolizisten gekürt. Für den 1. Platz gibt es ein brandneues iPhone sowie für den 2. und 3. Platz jeweils ein iPad. Also mitmachen und abstimmen, denn Sicherheit ist Ehrensache!

Bad Eisenkappel & Bad St. Leonhard Bad Eisenkappel: Anja Lippusch Alter: 13

Wie lange bist du schon im Einsatz: 2tes Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich anderen dabei helfen will sicher über die Straße zu kommen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen es weiter machen für die Sicherheit der Schüler und es macht Spaß. Bad Eisenkappel: Danijela Hruacanin Alter: 15 Wie lange bist du schon im Einsatz: 2tes Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil es mir Spaß macht und ich auf die Sicherheit der Schüler achten möchte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen es weiter machen weil es Spaß macht und auch für die Sicherheit anderer Schüler sorgen. Bad Eisenkappel: Ena Salihovic Alter: 12 Wie lange bist du schon im Einsatz: Habe erst angefangen.

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Ich habe mich von den anderen inspirieren lassen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Machts bitte mit! Die Sicherheit unserer Mitschüler und der Kinder ist wichtig und es macht Spaß. Bad Eisenkappel: Katharina Reinwald Alter: 13 Wie lange bist du schon im Einsatz: habe gerade angefangen

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um den anderen Fußgängern den Straßenübergang zu erleichtern.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Es macht Spaß den anderen zu helfen. Bad Eisenkappel: Nadja Kogoj Alter: 14 Wie lange bist du schon im Einsatz: 2tes Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um den Schülern Sicherheit zu geben.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie Spaß dabei haben und mit voller Motivation mitarbeiten und, dass sie den Schülern und Lehrern Sicherheit bieten. Bad Eisenkappel: Nathalie Sadovnik Alter: 14 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit mehr als einem Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um andere Mitschüler sicher über die Straße zu bringen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Schülerlotse zu sein macht Spaß und man kann die anderen Mitschüler besser kennen lernen. Bad Eisenkappel: Sarah Lamprecht Alter: 14 Wie lange bist du schon im Einsatz: seit 1,5 Jahren

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Ich will den Schülern zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Es ist Spaß und man ist an der frischen Luft. Bad Eisenkappel: Stefanie Slug Alter: 12 Wie lange bist du schon im Einsatz: habe gerade angefangen

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um den Schülern zu helfen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen zu den Schülern freundlich sein. Bad Eisenkappel: Vanessa Urschitz Alter: 12 Wie lange bist du schon im Einsatz: erst seit kurzem

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Für die Sicherheit der Schüler.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Schülerlotsin zu sein macht Spaß und andere sollen auch damit anfangen. Bad St. Leonhard: Birgit Pichler Alter: 13 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ca. ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um andere sicher über die Straße zu bringen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Schülerlotse zu sein ist einfach und macht Spaß. Bad St. Leonhard: Björn Fink Alter: 15 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ca. 1 Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich gerne Kindern und anderen Leuten helfe.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Als Schülerlotse hat man einen vertrauenswürdigen Job. Bad St. Leonhard: Christian Hazi Alter: 14 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: seit der 4. NMS

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich Kindern sicher über die Straße helfen möchte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie vorsichtig sind und das mit Würde machen. Bad St. Leonhard: Daniel Schlögl Alter: 14 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Um jüngere Kinder sicher über die Straße zu bringen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Schülerlotse sein ist einfach und macht zudem auch Spaß! Bad St. Leonhard: Emilia Eigner Alter: 14 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ca. ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich gerne den Schülern sicher über die Straße helfen möchte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen es mit Freude und Spaß machen und es nicht nur etwas machen, wo man etwas bekommt. Es ist ein soziales Projekt. Bad St. Leonhard: Felix Bojer Alter: 14 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: 4. Klasse

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich den Schülern helfen möchte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Seid vorsichtig und befolgt die Regeln, dass niemanden etwas passiert. Bad St. Lenonhard: Florian Sattler Alter: 13 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: seit der 4. NMS

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich den Menschen über die Straße helfen möchten.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen sich an die Regeln halten und diesen Job mit Würde machen. Bad St. Leonhard: Hannah Penz Alter: 13 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Da ich Menschen helfen möchte sicher über die Straße zu gelangen, außerdem macht es sehr viel Spaß.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie keine Angst haben müssen und sie sich auch trauen können Verantwortung zu übernehmen. Bad St. Leonhard: Julia Rainer Alter: 14 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ca. ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil es mir Spaß macht mit meiner Freundin Kinder und Erwachsene sicher über die Straße zu bringen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass es etwas Neues ist, und dass es Spaß macht. Bad St. Leonhard: Loren Bischof-Fehberger Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich meinen Mitschülern sicher über die Straße helfen möchte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Ich persönlich kann es nur weiterempfehlen, da es sehr viel Spaß macht und man gleichzeitig etwas Gutes für euch und eure Mitschüler tut. Bad St. Leonhard: Markus Buchsbaum Alter: 13 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: seit der 4. NMS

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Für Gerechtigkeit sorgen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Seit vorsichtig und sorgt für Gerechtigkeit. Bad St. Leonhard: Michael Schriefl Alter: 14 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: 4. Klasse der NMS

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Damit der Verkehr flüssig läuft und die jüngeren Kinder sicher über die Straße kommen.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Immer auf die Straße achten und konzentriert sein. Bad St. Leonhard: Stefan Huber Alter: 13 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: seit der 4. Klasse

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich anderen helfen möchte.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Dass sie vorsichtig sind. Bad St. Leonhard: Verena Tripolt Alter: 14 Wie lange bist du schon SchülerlotsIn: ½ Jahr

Warum bist du SchülerlotsIn geworden? Weil ich den Menschen sicher über die Straße helfen kann.

Was möchtest du zukünftigen SchülerlotsInnen mit auf den Weg geben? Sie sollen keine Angst davor haben, denn es ist schön, anderen Menschen zu helfen.