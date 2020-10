Facebook

Das Einstechen von Nadeln soll Energieblockaden lösen © Africa Studio - stock.adobe.com

"Hundert Nadelstiche regen mehr auf als ein Kolbenstoß“, sagte einst Theodor Fontane. Der berühmte deutsche Schriftsteller hat mit seinen Worten zwar nicht auf dieangespielt, doch Nadeln können auch in diesereine große Wirkung haben. Allerdings eine positive.Denn durch Nadelstiche in bestimmte Punkte des Körpers versucht die Akupunktur, den Energiefluss des Menschen wiederherzustellen. Bei der traditionellen Form der Akupunktur, die schon seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus in China und Japan praktiziert wurde, geht man von einer Lebensenergie im Körper aus.

Energiefluss. Diese Energie, das Qi, läuft über definierte Bahnen, sogenannte Meridiane, durch den Körper. Diese Meridiane sollen Einfluss auf alle Körperfunktionen haben. Allerdings können unterschiedliche negative Einflüsse von außen und innen dazu führen, dass die Energie ins Stocken gerät. Wenn das Qi, und damit der Energiefluss, gestört oder blockiert ist, kann das zu verschiedenen Erkrankungen führen. Durch das Einstechen von Nadeln in die Akupunkturpunkte können Blockaden aber gelöst und Schmerzen gelindert werden. Die Platzierung der Nadeln geben Akupunkturpunkte und Meridiane vor Foto © WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Krankheitsbilder. Rund 400 verschiedene Akupunkturpunkte gibt es bei der Behandlung, die in Österreich seit 1986 als wissenschaftliche Heilmethode anerkannt ist. Zur Vereinfachung wurde das heute gängige Modell allerdings auf zwölf Hauptmeridiane begrenzt. Die Behandlungsmethode aus der Traditionellen Chinesischen Medizin kann bei unterschiedlichen Erkrankungen hilfreich sein. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Akupunktur bei 29 Krankheitsbildern effektiv.

Dazu zählen Erkrankungen des Atmungssystems, Schlafstörungen, Heuschnupfen, Augenerkrankungen oder gastrointestinale Störungen. Auch zur Behandlung von Bronchialasthma, neurologischen Störungen, Erkrankungen im Mundbereich sowie bei muskuloskelettalen Beschwerden wird Akupunktur empfohlen. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche weitere Krankheitsbilder, bei denen die Behandlung eingesetzt wird. Laut einer schwedischen Studie kann die Akupunktur auch für „Schreibabys“ eine Hilfe darstellen. In Österreich werden Babys und Kinder in aller Regel nicht mit Nadeln, sondern mit Laserlicht behandelt. Das heißt, dass an den jeweiligen Akupunkturpunkten Laser­licht verwendet wird. Die Platzierung der Nadeln geben Akupunkturpunkte und Meridiane vor Foto © Africa Studio - stock.adobe.com

Punktgenau. Wenn die Nadel- Therapie sachgemäß ausgeführt wird, gibt es zudem kaum negative Nebenwirkungen. Eine Sitzung dauert in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten. Patienten können sich entweder entspannt setzen oder hinlegen. Vor einem Einstich wird die entsprechende Stelle leicht massiert. Außerdem werden während einer Sitzung so wenige Punkte wie möglich gestochen.

Kosmetische Akupunktur. Nadeln sind übrigens auch für die Schönheit im Einsatz. Mithilfe gezielter Nadelstiche lässt sich das Erscheinungsbild der Gesichtshaut etwas beeinflussen, insbesondere kann man kleine Fältchen zum Verschwinden bringen. Die sogenannte kosmetische Akupunktur setzt sich aus Körper-, Ohr-, Gesichts- sowie Lifting-Akupunktur zusammen. Dabei werden die Nadeln nicht nur im Gesicht gesetzt, denn in der TCM hängt der Zustand der Haut auch eng mit einem kräftigen Verdauungstrakt zusammen. Unterstützt man den einen, wirkt sich das beim anderen aus.

Mittels Gesichtsakupunktur können Tränensäcke gemildert und die Talgproduktion reguliert werden. Auch Lifting-Effekte lassen sich mit wohlgesetzten Nadeln erzielen. Doch auch hierfür ist eine Serie von Behandlungen notwendig. Wunder sind keine zu erwarten, auf ein vitaleres Erscheinungsbild darf man allerdings hoffen. In Österreich sind nur Ärzte berechtigt, Akupunktur auszuüben. Dafür gibt es ein eigenes Diplom Foto © WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Ausbildung. Die Akupunktur hat sich längst über ihren ehemaligen Ruf als Alternativmedizin hinweggesetzt. Die große Anzahl wissenschaftlicher Studien, die die Wirksamkeit der Akupunktur belegen, hat dazu beigetragen, dass sich die Akupunktur als eine anerkannte Heilmethode etablieren konnte. Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie in Kombination mit allen anderen Therapieformen angewendet werden kann und dass sie praktisch keine Nebenwirkungen hat. Das Österreichische Ärztekammerdiplom für Akupunktur gibt es seit dem Jahr 1991. In Übereinstimmung mit der Österreichischen Ärztekammer sind zur Erlangung dieses Diploms 180 Unterrichtseinheiten erforderlich.

