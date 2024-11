Gibt es die „klassische“ Vergewaltigung? Muss eine Frau „froh“ sein, wenn sie über 50 ist und von einem jungen, attraktiven Mann sexuell belästigt oder eben vergewaltigt wird? Fragen, die der Film „Bis zur Wahrheit“ stellt. Hauptdarstellerin Maria Furtwängler und Regisseurin Saralisa Volm sind in dieser Episode zu Gast. Der Film läuft am 20. November um 20.15 Uhr im Ersten.

In dem kürzlich erschienenen Buch „Jede_ Frau“ der Schweizer Autorin und Aktivistin Agota Lavoyer steht ein Satz, der es ziemlich in sich hat: „Die Frage ist nicht, ob eine Frau irgendwann sexuell belästigt wird, sondern bloß wann und wo und von wem.“

In dieser Episode geht es um Vergewaltigung. Und es geht um eine Frau, die stark, selbstbewusst und dem Täter auch statusmäßig überlegen ist, außerdem ist er ein junger, attraktiver Mann. Wir stellen also die Frage, ob es die „klassische“ oder die „normale“ Vergewaltigung gibt. Schauspielerin und Produzentin Maria Furtwängler und Regisseurin Saralisa Volm sind zu Gast und wir sprechen über ihren Film namens „Bis zur Wahrheit“ ( hier dazu ein Trailer), der dieses Thema behandelt und am 20. November im Ersten um 20.15 Uhr zu sehen sein wird. Doch es geht eben nicht nur um einen filmischen, sondern auch um einen gesellschaftspolitischen Zugang. Welche Bilder haben wir bei „Übergriff“ im Kopf und wie aber sieht die Wirklichkeit aus?