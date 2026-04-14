Dieter Kalt war nie der Typ für einsilbige Antworten. Er war der „Verbinder“. Einer, der zwischen Trainern, harten Wasserträgern und den Stars übersetzt hat, damit am Ende alle in die gleiche Richtung rennen. Er sagt ganz offen: „Ein Team ohne Egos gewinnt gar nichts. Du brauchst die Alphas, die den Sieg erzwingen wollen. Die Kunst ist es nicht, die Egos kleinzuhalten, sondern sie so zu verbinden, dass sie für das große Ganze brennen. In Meister-Teams muss man nicht befreundet sein, aber man muss den Respekt vor der Leistung des anderen haben.“

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