delikt – Der Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung

Es ist ein Tag wie jeder andere am Bahnhof in Bad Aussee. Pünktlich um 18.15 Uhr hält das Postauto, um Geldtransporte durchzuführen. Die täglich gleiche Routine war dem Taxiunternehmer Ewald P. (39) schon länger aufgefallen. Er befand sich in großer Geldnot und die täglich vor ihm be- und entladenen Bargeldmengen ließen ihn von einem Überfall fantasieren – ein einziger erfolgreicher Coup würde all seine Probleme lösen, dachte er sich wohl. Der Gedanke reifte zu einem konkreten Plan heran, den er nun umsetzen will.

Mit einem Mopedhelm maskiert und einem Revolver in der Hand geht P. auf das Fahrzeug zu. Der Postbeamte Alois Hütter (44) ist gerade dabei, die Hecktüre zum Laderaum zu öffnen, in der sich nicht nur das Geld, sondern auch sein 21-jähriger Kollege Jürgen Schraml befindet. P. bedroht Hütter, doch in diesem Moment kommen auch sein Kollege Kalr Amon (49) und der Gendarmerie-Inspektor Alois Mayrhuber (57) zu der Szene.

P. schießt sofort

Mayrhuber will den Täter mit nun ebenfalls gezückter Waffe zum Aufgeben bringen, doch P. schießt sofort. Insgesamt fallen 15 Schüsse. Alois Mayrhuber und Karl Amon werden tödlich getroffen. P. flüchtet zu Fuß, er ist angeschossen. Der ebenfalls getroffene Hütter öffnet die Türe, damit Schraml aus dem Auto kann. Der junge Postler nimmt die Verfolgung auf, obwohl P. nach wie vor bewaffnet ist. Dass dessen Revolver inzwischen leer geschossen ist, weiß Schraml nicht.

Der langjährige Kriminalreporter Hans Breitegger erzählt im Podcast-Gespräch mit delikt-Host David Knes von dem aufsehenerregenden Fall und einem Lokalaugenschein mit Jürgen Schraml, der den Täter damals verfolgte, niederrang und der Gendarmerie übergab. Und wie das Verbrechen und das Gedenken an dessen Opfer den Ort noch heute prägen.