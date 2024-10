In dieser Episode klären wir, ob es überhaupt echte Vögel gibt. Denn es gibt eine Theorie, die besagt, dass dem nicht so ist. Aber das wird nicht die einzige seltsame Frage bleiben, denn wir schauen uns an, warum Verschwörungserzählungen so viele Menschen fesseln, obwohl wir nicht mehr im Mittelalter wohnen und daher schon sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse zur Hand haben, die uns Argumente liefern. Doch das gefühlte Wissen ist hoch im Kurs und warum das so ist, darum geht es in der Episode mit Elka Xharo. Sie hat Biomedical Engineering an der TU Wien studiert, war Medizinphysikerin und ist jetzt Academic Expert and Lecturer an der FH Wien. Zudem betreibt sie einen tollen Instagram-Account namens thesciencyfeminist.

