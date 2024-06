„Weltklasse was unsere Jungs da machen“

Den Anfang vom Spiel habe er gar nicht gesehen, beschwert sich Jantscher. „Weil wir unseren Lauftest um 18:15 hatten, habe mir danach noch den Rest angesehen.“ Nach 18 Jahren Profifußball weiß der Routinier genau, worauf es ankommt. Für die Sturm-Legende ist ein Faktor sehr entscheidend für den aktuellen Erfolg des Nationalteams „Die Mannschaft hat eine tolle Chemie und funktioniert auch noch, wenn man drei bis vier Schlüsselspieler auswechselt, das ist sehr hoch einzuschätzen!“

Mit 23 Länderspielen für Österreich, Stationen an renommierten, internationalen Adressen sowie Sturm Graz und Red Bull Salzburg in der Bundesliga zählt Jantscher mit seinen mittlerweile 35 Jahren zwar zu den Routiniers, lange aber nicht zum Alteisen. Nach dem Auslaufen seines Vertrages in Hongkong hat die SK Sturm Legende einen neuen Verein gefunden. Zurück in Österreich, zurück in der Steiermark. Der prominente Neuzugang möchte seinen Namen jedoch nicht in den Vordergrund stellen.

„Ich bin in Voitsberg ein Spieler wie jeder andere“

Einbringen mit seinen Qualitäten will er sich beim Regionalliga-Aufsteiger. Als ältester und erfahrenster Spieler will er seinen Mitspielern nicht nur auf dem Platz mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Vielleicht werde ich auch manchmal etwas kritischer sein“, antwortet Jantscher, wenn auf ebendiese Qualitäten angesprochen. „Das ist etwas, das ich in den 18 Jahren Fußball gelernt habe.“ Diese und viele weitere Erfahrungen will er in die Kabine nach Voitsberg einbringen, um mit dem Team erfolgreich und gut Fußball zu spielen, und „ein paar Leute anzulocken“. Der Routinier peilt mit Voitsberg die oberen Regionen der Tabelle an.

Das ganze Gespräch mit Jakob Jantscher gibt es bei abgestaubt, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung zu hören. Überall, wo es Podcasts gibt.

