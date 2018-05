Facebook

Vier verschiedene Formen der Vertretung sind vorgesehen © (c) rogerphoto - stock.adobe.com

Das neue Erwachsenenschutzgesetz tritt am 1. 7. 2018 in Kraft. Es löst das bisherige Sachwalterrecht ab. Im neuen Gesetz sind künftig vier verschiedene Formen der Vertretung vorgesehen. Neben der Vorsorgevollmacht sind dies die gewählte, die gesetzliche und die gerichtliche Erwachsenenvertretung. Die gerichtliche Erwachsenenvertretung entspricht dabei am ehesten der derzeitigen Sachwalterschaft. Es gibt in Österreich vier vom Justizministerium gesetzlich anerkannte und finanzierte Sachwaltervereine, die mit dem neuen Gesetz künftig „Erwachsenenschutzvereine“ heißen werden. In der Steiermark und in Kärnten ist „VertretungsNetz“ der einzige anerkannte Verein.

Die Vereine übernehmen mit dem neuen Gesetz eine Drehscheibenfunktion in der Unterstützung von Personen mit psychischer Erkrankung oder intellektueller Beeinträchtigung. Neben individueller Beratung und Informationsveranstaltungen führen die Vereine verpflichtende Abklärungen durch, die dem Gericht im Vorfeld einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung wesentliche Informationen liefern sollen. Für jede betroffene Person wird das persönliche und soziale Umfeld erhoben. Wenn möglich werden alternative Unterstützungsleistungen vermittelt, um eine gerichtlich bestellte Vertretung als weitesten Eingriff in die Selbstbestimmung möglichst zu vermeiden.

Ab Juli 2018 ist es darüber hinaus möglich, gewählte und gesetzliche Erwachsenenvertretungen bei „VertretungsNetz“ direkt zu errichten und registrieren zu lassen.

Speziell ausgebildete MitarbeiterInnen – SozialarbeiterInnen und JuristInnen – sind schon jetzt mit vielen Anfragen konfrontiert. Vor allem Informationen zum Übergang von derzeit bestehenden Sachwalterschaften auf neue Vertretungsformen sowie zur Anregung von neuen Vertretungen werden nachgefragt.

In der Steiermark werden an sechs Standorten (Graz, Bruck a. d. Mur, Hartberg, Judenburg, Leibnitz und Liezen) Beratung und Vorträge zum neuen Erwachsenenschutzgesetz und seinen Auswirkungen angeboten.

In Kärnten werden in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg Beratung und Vorträge zum neuen Erwachsenenschutzgesetz und seinen Auswirkungen angeboten.

Im Internet finden Sie die Kontaktdaten unserer Standorte und die jeweils aktuellen Termine.