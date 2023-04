Ding gleicht bei Schach-WM mit Sieg in vierter Partie aus

Mit einem Sieg in der vierten Partie hat sich der Chinese Ding Liren in der Schach-Weltmeisterschaft zurückgemeldet. Der 30-Jährige baute im Duell mit dem Russen Jan Nepomnjaschtschi im kasachischen Astana am Donnerstag Druck mit den weißen Figuren auf, sein Kontrahent gab schließlich auf. Nach vier Duellen steht es bei der WM nun 2:2. "Es war ein sehr hartes Spiel, und ich habe es geschafft, die Dinge unter Kontrolle zu halten", meinte Ding.