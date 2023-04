Erler/Miedler ziehen in Marokko in ihr viertes Finale ein

Der Tiroler Alexander Erler und der Niederösterreicher Lucas Miedler sind am Freitag beim Tennisturnier in Marrakesch/Marokko in ihr insgesamt viertes Finale auf der ATP-Tour eingezogen. Die aktuellen Wien- und Acapulco-Titelträger besiegten im Halbfinale als Nummer drei eingestuft die französische Nummer-5-Paarung Maxime Cressy/Albano Olivetti 6:2,7:6(1). Ihre bisherigen drei Endspiele haben Erler/Miedler gewonnen - neben Wien 2022 und Acapulco 2023 auch Kitzbühel 2021.