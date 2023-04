Salzburg steht nach 4:1-Siegen gegen den KAC nicht nur zum bereits zwölften Mal im Endspiel der mit mehreren ausländischen Cubs bestückten ICE-Liga, sondern darf sich bereits über den österreichischen Meistertitel freuen. Für die Bullen ist es die zehnte Trophäe auf nationaler Ebene, womit sie hinter dem KAC (32) und dem WEV (14) mittlerweile der dritterfolgreichste Club sind.

Nun soll gegen Bozen auch der ICE-Titel erfolgreich vereidigt werden. "Wichtig wird sein, dass wir weiter so diszipliniert wie bisher spielen und uns auf unser Spiel konzentrieren. Nichtsdestotrotz rechnen wir mit einer langen Finalserie, in der wir am Ende als Sieger vom Eis gehen wollen. Im Halbfinale haben wir gegen Klagenfurt bis auf das eine Auswärtsspiel sehr kompakt gespielt und das wollen wir auch ins Finale mitnehmen", betonte Salzburg-Kapitän Thomas Raffl vor dem ersten Duell am Donnerstag in Südtirol.

Allerdings ist die Bilanz der Salzburger gegen Bozen negativ. Im Grunddurchgang gewann man nur eines von vier Matches. Auch in den bisherigen zwei Play-off-Duellen 2014 und 2018 jeweils im Finale setzten sich die Bozener durch, und zwar jeweils in einem Entscheidungsspiel.