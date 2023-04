Binder-Show im Sprintrennen von Argentinien

Brad Binder hat KTM in der noch jungen MotoGP-Saison den ersten größeren Erfolgsmoment beschert. Der Südafrikaner gewann am Samstag beim Grand Prix von Argentinien überraschend das über 12 Runden führende Sprintrennen. Binder katapultierte sich mit einer fantastischen ersten Runde von Position 15 auf drei, übernahm nach drei Runden die Führung und gab diese nicht mehr her.