Den Vorarlbergern gelang mit dem ersten Bundesliga-Erfolg seit zehn Runden der perfekte Auftakt in die Qualifikationsgruppe. Klaus Schmidts zweite Amtszeit im Ländle steht vorerst unter einem guten Stern. Zu verdanken hat er das vor allem Noah Bischof, dem in einem Spiel mit zwei konträren Halbzeiten der Siegtreffer (59.) gelang. Nach einer einstudierten Eckball-Variante stiegen zwei Altacher über den Ball und Bischof konnte sein drittes Saisontor erzielen. Während Altach die Rote Laterne abgeben konnte, verlor WSG Tirol den Platz an der Spitze an Lustenau.

Der WAC setzte sich in einer chancenarmen Partie gegen die SV Ried dank eines Tors von Maurice Malone (75.) mit 1:0 durch und liegt damit vier Punkte vor dem Schlusslicht aus dem Innviertel. Für die Gastgeber war es der erste Erfolg unter dem kürzlich geholten Trainer Manfred Schmid, vor eigenem Publikum gab es für dessen Club nach sechs Niederlagen wieder einmal Zählbares.

Bereits am Freitag hatte Austria Lustenau einen 1:0-Auswärtserfolg beim TSV Hartberg gefeiert und sich mit 16 Zählern an die Spitze der Quali-Gruppe gesetzt. Zweiter ist die WSG (14) vor dem WAC (13). Hartberg (9) liegt zwei Zähler hinter Altach (11) auf Rang fünf, punktegleich mit Ried.