Alcaraz und Rybakina bleiben auf Kurs zum "Sunshine Double"

US-Open-Sieger Carlos Alcaraz hat beim Masters-Tennisturnier in Miami das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang den US-Amerikaner Tommy Paul am Dienstag nach 1:37 Stunden mit 6:4,6:4 und hält weiter Kurs auf seinen nächsten Masters-Titel. Der Spanier hatte zuletzt bereits das Hartplatz-Turnier im kalifornischen Indian Wells gewonnen. In der Runde der letzten Acht bekommt es Alcaraz mit dem nächsten US-Amerikaner zu tun, sein Gegner ist Taylor Fritz.