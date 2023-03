Salzburg nach 5:1 gegen KAC in Halbfinal-Serie wieder vorne

Meister Salzburg ist im Halbfinale der ICE Hockey League mit einem souveränen Sieg gegen den KAC wieder in Führung gegangen. Der Titelverteidiger gewann am Dienstag gegen die Klagenfurter ungefährdet mit 5:1 und stellte nach dem dritten Spiel der "best of seven"-Serie auf 2:1. Das nächste Duell steigt am Freitag (19.15 Uhr) in Kärnten, wo der KAC am Sonntag noch einen 6:2-Erfolg gefeiert hatte. Die Vienna Capitals verkürzten mit einem 2:1-Sieg in Bozen unterdessen auf 1:2.