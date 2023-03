Grabher war am Montag in der 2. Qualirunde an Teresa Martincova (CZE) gescheitert, hatte dann aber vom verletzungsbedingten Rückzug der polnischen Titelverteidigerin Iga Swiatek sowie einem Freilos profitiert. Liu (22), in der Weltrangliste auf Platz 59, war in der ersten Runde beim Stand von 3:6,3:3 auch dank der Aufgabe ihrer tschechischen Gegnerin Katerina Siniakova weitergekommen.