Tennis-Ikone Navratilova von Krebserkrankung geheilt

Tennis-Ikone Martina Navratilova hat vorerst den Krebs besiegt. "Soweit sie es wissen, bin ich krebsfrei", verriet die 18-fache Grand-Slam-Turniergewinnerin in einem emotionalen Interview in der TV-Talkshow des britischen Starmoderators Piers Morgan. Für zwei weitere Wochen müsse sie noch präventiv an der Brust bestrahlt werden, "dann sollte ich wieder fit sein". Die 66-Jährige hatte kurz nach dem Jahreswechsel ihre erneute Krebserkrankung öffentlich gemacht.