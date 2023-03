Erler/Miedler in Miami erstmals in 1000er-Bewerb dabei

Österreichs zukunftsträchtiges Männer-Tennis-Doppel hat nun erstmals gemeinsam auch die Hauptfeld-Startberechtigung für ein Masters-1000-Turnier. Alexander Erler/Lucas Miedler rutschen in den Hauptbewerb des Großturniers in Miami. Miedler hat sich kürzlich an der Seite von Cameron Norrie in Indian Wells die noch nötigen Punkte erspielt. Norrie hatte dann wegen Erschöpfung vor dem Doppel-Achtelfinale abgesagt und Miedler die Chance für weitere Punkte genommen.