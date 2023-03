Infantino legte seine rechte Hand aufs Herz und genoss den Applaus, der ihn in der vollen Wahlarena erneut an die FIFA-Spitze hob. "Alle, die mich lieben, und das sind viele, und alle die mich hassen, ich weiß, es gibt da ein paar - ich liebe euch alle", sagte Infantino nach seiner Wahl. FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura erwiderte pathetisch: "Wir lieben Sie, Präsident."

Der Kongress in Ruanda war die erwartbare Infantino-Show. Der FIFA-Präsident, der indirekt ein lebenslanges Wirken andeutete, sprach von einer "unglaublichen Ehre" mit "unglaublichen Privilegien" und "großer Verantwortung".

Gut eine halbe Stunde lang feierte Infantino sich und die FIFA kurz vor der Wahl für die Verdienste der vergangenen Jahre. Am aufregendsten wurde es für die 208 von 211 anwesenden Verbände beim Thema Geld. Mehr als elf Milliarden US-Dollar (10,43 Mrd. Euro) wird der Weltverband bis 2026 verdienen, durch die neue Club-WM könnten es "ein paar Milliarden" mehr werden, kündigte Infantino an. "Das Geld der FIFA ist euer Geld", fügte der 52-Jährige hinzu. "Jeder Dollar, der investiert wird, wird von unabhängigen Rechnungsprüfern kontrolliert."

Da die ersten knapp dreieinhalb Jahre nicht angerechnet werden, kann Infantino im Jahr 2027 erneut für vier Jahre gewählt werden. "Wenn ein Unternehmer ankündigen würde, dass die Dividenden um das Siebenfache erhöht werden, würde man ihn auf ewig behalten, dann ginge es nicht nur um ein Vierjahresmandat", sagte Infantino. Er hatte die FIFA Anfang 2016 vom gesperrten Joseph Blatter (87) übernommen - geboren sind beide im beschaulichen Schweizer Wallis.

Infantino, vor seinem Wechsel zur FIFA Generalsekretär der Europäischen Fußball-Union UEFA, genießt den Rückhalt der großen Mehrheit der Nationalverbände. "Eure Unterstützung berührt mich sehr und macht mich demütig", sagte der Schweizer in Richtung der Delegierten, denen er vor der Abstimmung mit auf den Weg gegeben hatte: "Ich bitte euch einfach nur darum, euch zu erinnern, dass der Fußball Freude, Glück, Leidenschaft, Liebe und Frieden ist, und dass der Fußball da ist, um unsere wundervolle Welt zu vereinen."

Johann Gartner, der Interimspräsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), hatte im Vorfeld angekündigt, für Infantino zu stimmen. In Teilen Europas ist der Schweizer aber stark umstritten. So hatten die Verbände von Deutschland, Norwegen und Schweden angekündigt, Infantino nicht zu wählen. Etliche Affären und Ungereimtheiten prägten das Bild des FIFA-Präsidenten. In der Schweiz ermitteln zwei Sonderstaatsanwälte in einer undurchsichtigen Justiz-Affäre gegen Infantino, der alle Vorwürfe zurückweist.

Die WM Ende 2022 in Katar war von teils erschreckenden Menschenrechtsverstößen begleitet worden, die FIFA kündigte am Mittwoch eine Analyse an. Infantino sprach dennoch erneut von der "besten WM aller Zeiten", die allerdings 2026 in den USA, Kanada und Mexiko von der nächsten "großartigsten WM aller Zeiten" abgelöst werde. Dass erstmals 48 Nationalverbände teilnehmen, ist eines der Langzeit-Wahlversprechen von Infantino, der das Wahlsystem, in dem auch jeder noch so kleine Verband eine Stimme hat, perfekt auszunutzen weiß.

"Wir sind nicht das Rote Kreuze oder Greenpeace", sagte Infantino und lobte die beiden Organisationen. "Aber wir haben auch eine Verantwortung, bei globalen Herausforderungen zu helfen." Er verwies auf seine jüngste Einladung zum G20-Gipfel. "Wir sind stolz darauf", sagte Infantino. "Diese Leute würden sich nicht mit einer FIFA zusammensetzen, der sie nicht trauen." Institutionen, und "nicht nur Sponsoren und Fernsehanstalten" hätten Vertrauen gewonnen in die FIFA.