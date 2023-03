Spielergewerkschaft FIFPRO gegen nochmalige Winter-WM

Die globale Fußballergewerkschaft FIFPRO hat sich vehement dagegen ausgesprochen, noch einmal eine Weltmeisterschaft im November/Dezember auszutragen. In der am Donnerstag veröffentlichten Nachbetrachtung zur WM in Katar Ende des vergangenen Jahres und einer Spielerumfrage kommt die FIFPRO zu dem Schluss, dass die Bedenken bezüglich physischer und psychischer Müdigkeit und Verletzungsrisiko bestätigt worden seien. Eine Wiederholung wäre "inakzeptabel".