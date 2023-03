VAR-Entscheidungen sollen künftig besser erklärt werden

Entscheidungen der Videoschiedsrichter (VAR) sollen dem Fußball-Publikum gegenüber in Zukunft besser kommuniziert werden. Bei einem Treffen der obersten Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) am Wochenende in London wurde eine zwölfmonatige Testphase, in der Schiedsrichter bei FIFA-Turnieren ihre Entscheidungen via Stadion-Mikrofon erklären, bestätigt. Die Erläuterungen sollen ähnlich wie beim American Football auch in die TV-Übertragung einfließen.