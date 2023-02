Manchester United gewinnt mit Sabitzer englischen Liga-Cup

Marcel Sabitzer hat am Sonntag seinen ersten Titel im Dress von Manchester United gewonnen. Der 28-jährige ÖFB-Teamspieler wurde am Sonntag beim 2:0-Sieg im Finale des englischen Fußball-Ligacups gegen Newcastle United im Londoner Wembley-Stadion in der 69. Minute eingetauscht. Für die sonst so erfolgsverwöhnten "Red Devils" ging eine fast sechs Jahre dauernde titellose Zeit vorbei, der bisher letzte Erfolg des traditionsreichen Vereins war der Europa-League-Triumph 2017.