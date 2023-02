ÖSV-Skisprungteam im Mixed Vierter - Gold an Deutschland

Das Mixed-Skisprungteam hat zum Abschluss der ersten Woche der Nordischen WM in Planica die fünfte Medaille für Österreich verpasst. Chiara Kreuzer, Jan Hörl, Eva Pinkelnig und Stefan Kraft landeten am Sonntag auf Platz vier, ihr Rückstand auf Bronze war mit 12,9 Punkten beträchtlich. Gold ging zum fünften Mal in Serie seit 2015 an Deutschland, das sich bei wechselnden Windbedingungen vor Norwegen und Gastgeber Slowenien behauptete.