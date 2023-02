Augsburg dank Berisha-Tor 1:0-Sieger gegen Leverkusen

Der FC Augsburg hat Bayer Leverkusen den nächsten Dämpfer in der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund kassierte der Arbeitgeber von ÖFB-Teamtormann Patrick Pentz am Freitag durch das 0:1 in Augsburg einen weiteren Rückschlag bei seiner zwischenzeitlich so vielversprechend anmutenden Aufholjagd unter Trainer Xabi Alonso. Ex-Salzburg-Stürmer Mergim Berisha erzielte per Kopf den einzigen Treffer (55.).