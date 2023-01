ÖSV-Ski-Talente auch im Slalom bei Junioren-WM ohne Medaille

Die österreichischen Ski-Junioren haben zum Abschluss der Heim-WM in St. Anton auch im Slalom eine Medaille verpasst. Am Mittwoch erlebten die rot-weiß-roten Hoffnungsträger beim Sieg des Italieners Corrado Barbera eine Enttäuschung, Kilian Pramstaller war mit starken Zwischenzeiten im ersten Durchgang ausgeschieden, Jakob Greber erwischte es auf Platz vier liegend in der Entscheidung. Für Österreich ist es mit zwei Bronzenen das schwächste Abschneiden bei einer Junioren-WM.