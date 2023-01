Alpiner Aigner und Nordische Edlinger holen WM-Gold

Johannes Aigner hat bei der Para-Ski-WM im spanischen Espot Gold in der alpinen Super-Kombination erobert. Nach Silber im Super-G am Vortag verwies der 17-jährige Niederösterreicher mit Guide Matteo Fleischmann am Dienstag in der Klasse der sehbehinderten Männern den Italiener Giacomo Bertagnolli um 1,65 Sekunden auf Platz zwei. Bei den Nordischen ging WM-Gold ebenfalls an eine Österreicherin. Carina Edlinger gewann bei den Titelkämpfen in Östersund im Langlauf-Sprint.