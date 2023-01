McDavid und Draisaitl schießen Oilers zu 5. Sieg in Serie

Angeführt von ihren Stars Connor McDavid und Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen 5:3-Erfolg über die Tampa Bay Lightning gefeiert. Es war der fünfte Sieg in Serie für die Kanadier. McDavid, der Führende in der NHL-Torschützenliste, erzielte dabei seinen 39. Saisontreffer. Der Deutsche Draisaitl steuerte sein 27. Saisontor bei. Das Duo wurde zudem ins All-Star-Team der NHL gewählt.