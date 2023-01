Kobayashi Heim-Sieger in Sapporo - Kraft auf Platz fünf

Ryoyu Kobayashi hat am Freitag den ersten von drei Skisprung-Heim-Weltcupbewerben in Sapporo gewonnen. Der japanische Halbzeitzweite setzte sich mit 271,5 Punkten deutlich vor dem im Gesamtweltcup führenden Polen Dawid Kubacki (264,3) und dem Norweger Halvor Egner Granerud (262,6) durch. Stefan Kraft, der zuvor drei der jüngsten vier Springen in Sapporo gewonnen hatte, schaffte im zweiten Durchgang noch den Sprung von Rang zehn auf fünf (252,6).