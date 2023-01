NBA-Star Durant verletzt sich bei Brooklyn-Sieg in Miami

Trotz der Verletzung ihres Superstars Kevin Durant haben sich die Brooklyn Nets am Sonntag in der NBA bei den Miami Heat mit 102:101 durchgesetzt. Für das Team aus New York war es der 14. Sieg in den vergangenen 15 Spielen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Dabei musste Durant die Partie bereits Ende des dritten Viertels wegen einer Knieverletzung beenden. Eine genaue Diagnose war am Montag in der Früh noch ausständig.