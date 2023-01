Positive Schneekontrolle für Kitzbühel-Rennen

Für die Alpinski-Weltcup-Rennen der Männer in Kitzbühel hat es am Freitag trotz der milden Temperaturen in den vergangenen Tagen positive Schneekontrollen gegeben. In der Gamsstadt finden im Rahmen der 83. Hahnenkamm-Rennen am 20. und 21. Jänner jeweils auf der Streif eine Abfahrt sowie am 22. Jänner auf dem Ganslern ein Slalom statt.