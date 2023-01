Austria Lustenau verlängert mit Trainer Mader bis 2024

Fußball-Bundesligist Austria Lustenau und Trainer Markus Mader haben sich vorzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Vorarlberger am Freitag bekanntgaben, hat Mader einen Vertrag "bis mindestens 2024" unterschrieben. Der 54-Jährige ist seit Sommer 2021 Trainer in Lustenau und hat mit der Austria gleich in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Austria Lustenau geht als Tabellenachter ins Frühjahr.