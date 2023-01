Deutsche Ikone Rosi Mittermaier 72-jährig gestorben

Die deutsche Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist tot. Die frühere alpine Skirennfahrerin sei am Mittwoch im Alter von 72 Jahren "nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen", wie ihre Familie am Donnerstag mitteilte. Die Bayerin, Mutter des 2019 zurückgetretenen Slalom-Stars Felix Neureuther, war mit ihren zwei Olympiasiegen 1976 in Innsbruck zum Star geworden und hatte den Spitznamen "Gold-Rosi" bekommen.