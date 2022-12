Messi bester Spieler der WM - Mbappé Torschützenkönig

Argentiniens Superstar Lionel Messi ist wenig überraschend zum besten Spieler der Fußball-WM in Katar gewählt worden. Der 35-Jährige nahm den Goldenen Ball als Auszeichnung dafür kurz vor der Übergabe des WM-Pokals am Sonntag in Lusail entgegen. Auf Platz zwei folgte laut Einschätzung der Technical Study Group der FIFA Kylian Mbappé. Der französische Offensivstar erzielte in sieben Spielen acht Treffer und erhielt den Goldenen Schuh für den Torschützenkönig der WM-Endrunde.