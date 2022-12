San Antonio gewann in NBA zum zweiten Mal in Folge

Mit einem 115:111 bei Miami Heat haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) den zweiten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Der am Knie verletzte Center Jakob Pöltl fehlte neuerlich. Der 27-jährige Wiener verpasste die mittlerweile fünfte Partie hintereinander.