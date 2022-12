Rodel-Doppelsitzer in Whistler erneut auf dem Stockerl

Die österreichischen Kunstbahn-Rodler haben in den Doppelsitzer-Bewerben auf der Olympiabahn in Whistler ihre Stockerl-Serie in diesem Weltcup-Winter prolongiert. Bei den Frauen verpassten Selina Egle und Lara Kipp am Samstag mit einem Rückstand von 41 Hundertstelsekunden auf die Südtirolerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer als Zweite den dritten Sieg im dritten Doppelsitzer-Rennen. Auch Juri Gatt und Riccardo Schöpf überzeugten im Männer-Bewerb mit einem dritten Platz.