Meister Krems verzichtet auf Europacup-Reise nach Novi Sad

Handball-Meister UHK Krems wird die Reise zum Drittrunden-Rückspiel im EHF European Cup nach Novi Sad nicht antreten. Die Niederösterreicher fällten die Entscheidung "zum Schutz der Spieler und Offiziellen des Vereins", wie sie auch dem europäischen Verband (EHF) in einem Schreiben mitteilten. Das Hinspiel am Samstag in Krems war wegen gewalttätigem und provozierendem Verhalten der serbischen Vojvodina-Fans kurz vor dem Abbruch gestanden.