Superstar Neymar wieder fit für Achtelfinale

Superstar Neymar steht Rekordweltmeister Brasilien im Achtelfinale der Fußball-WM wieder zur Verfügung. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten antwortete Nationaltrainer Tite am Sonntag in Doha knapp: "Ja." Die Seleção startet am Montag (20.00 Uhr/live ORF 1) gegen Südkorea in die K.o.-Phase des Turniers in Katar. Ob der Angreifer von Beginn an aufläuft, ließ Tite offen. "Ich bevorzuge es, meinen Besten von Beginn an spielen zu lassen", sagte der 61-Jährige.