In diesen fünf Saisonen errang Ricciardo sieben seiner acht Grand-Prix-Siege. Letztmals wurde er im September vergangenen Jahres im Großen Preis von Italien in Monza als Erster abgewinkt. In der eben zu Ende gegangenen für ihn enttäuschend verlaufenen Saison war Platz fünf im Grand Prix von Singapur sein bestes Ergebnis.

Im Team McLaren musste der 33-jährige Ricciardo seinem zwölf Jahre jüngeren Landsmann Oscar Piastri Platz machen.