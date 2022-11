Rangnick sieht sich für Ronaldo-Interview "nicht zuständig"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich zurückhaltend über den Rundumschlag von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo geäußert, in dem auch er selbst vom Portugiesen heftig kritisiert worden war. "Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten", sagte der Deutsche am Dienstagnachmittag im ÖFB-Teamcamp in Marbella gegenüber österreichischen Journalisten.