Trotz der recht glatten Niederlage zeigte sich Rodionov mit seiner Leistung "relativ zufrieden, vor allem von der Grundlinie. Ich denke, da war ich sehr ebenbürtig. Ich habe so gespielt, wie ich es wollte und habe meinen Stempel aufdrücken können. Der springende Punkt war die Aufschlagleistung. Er hat viel mehr freie Punkte gehabt und solide serviert." Da möchte Österreichs Nummer zwei im Training ansetzen. Bis Freitag übt er in der Heimat, am Samstag geht es zu einem Challenger nach Bergamo. Für danach hat er Challenger-Antreten in Bratislava und Helsinki vor.

Zu Matchbeginn gegen Shapovalov hatte Rodionovs Serviceleistung noch gepasst, die ersten sechs Games verliefen ausgeglichen und ohne Möglichkeit auf ein Break. Ein solches gelang dem Favoriten aber dann zum 4:3, auch mit zwei Doppelfehlern ermöglichte Shapovalov dem Lokalmatador in einem umkämpften Spiel freilich postwendend den Ausgleich zum 4:4. Doch der 23-Jährige holte sich den Vorteil gleich wieder zurück und servierte aus.

Im zweiten Satz erwischte Rodionov eine schwache Anfangsphase, in der er fast mit einem Doppelbreak in Rückstand geriet. Der ebenso 23-Jährige erfing sich aber gerade noch rechtzeitig, um für die zahlreich erschienenen Zuschauern die Spannung aufrechtzuerhalten. Shapovalov ließ sich den Vorteil aber nicht mehr nehmen. Zwar vergab er bei 5:3 als Rückschläger drei Matchbälle, musste in Folge bei eigenem Service gleich vier Breakbälle abwehren, der entscheidende Schritt zum Ausgleich gelang Rodionov aber nicht. Shapovalov verwertete nach 1:41 Stunden seinen vierten Matchball.

Während es für ihn schon im letzten Mittwoch-Match in einem Nordamerika-Duell zum Achtelfinale gegen den als Nummer vier gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz kommt, bleibt es für Rodionov damit bei dem einen Stadthallen-Matchsieg von vor zwei Jahren.

Am späten Abend-Partie schied Vorjahresfinalist und Publikumsliebling Frances Tiafoe aus, der US-Amerikaner hatte mit Hubert Hurkacz (5) ein hartes Los. Der Pole siegte 7:6(9),3:6,6:3. Ebenso ins Achtelfinale zogen Lokalfavorit Dominic Thiem, Grigor Dimitrow (BUL), Daniel Evans (GBR), Emil Ruusuvuori (FIN) und Cameron Norrie (GBR-7) ein. Österreichs Davis-Cup-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler feierte einen 6:3,7:6(3)-Sieg über Karen Chatschanow/Andrej Rublew. Ein wertvoller Erfolg, auch wenn die beiden Russen im Doppel bei weitem nicht so gut gereiht sind wie im Einzel.

Nachdem mit Thiem nach dessen 2:6,7:6(2),7:6(6)-Sieg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul ein Österreicher schon im Achtelfinale steht, hat am Mittwoch Dennis Novak in der zweiten Partie nach 14.00 Uhr gegen den auf Position zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas noch die Chance dazu. Im Anschluss daran (nicht vor 17.30 Uhr) und unmittelbar vor dem Shapovalov-Match trifft der topgesetzte Russe Daniil Medwedew auf den Georgier Nikolos Basilaschwili. Thiem wird es am Donnerstag mit dem Sieger dieses Duells zu tun bekommen.