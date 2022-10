Bei den Frauen erhielt erneut Alexia Putellas vom FC Barcelona den Goldenen Ball. Die Spanierin muss derzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausieren, den sie sich kurz vor der EM im Sommer zugezogen hatte.

David Alabas Teamkollege Benzema hatte in der vergangenen Saison bei Reals Königsklassen-Triumph überragt. Zehn seiner 15 Tore in der Königsklasse erzielte er in der K.o.-Phase - angefangen mit dem Dreierpack im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Chelsea sicherte der Franzose mit seinem Tor in der Verlängerung das Weiterkommen. Im Halbfinale folgten gegen Manchester City erneut drei Treffer mit einem Elfmeter in der Verlängerung zum Finaleinzug.

Im Vorjahr hatte die Auszeichnung Lionel Messi vor Robert Lewandowski gewonnen, was international für große Kritik gesorgt hatte. Der Ballon d'Or ist kein Ersatz für die Weltfußballer-Wahl. Diese wird weiterhin von der FIFA veranstaltet. Von 2010 bis 2015 wurde der Weltfußballer durch eine Kooperation der FIFA und "France Football" mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet.

Der Preis für den besten U21-Spieler ging diesmal an den Spanier Gavi vom FC Barcelona. Mane wurde mit dem Socrates-Award für sein soziales Engagement bedacht. Er erhielt die Ehrung für Projekte in seiner Heimat Senegal.